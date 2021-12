Iskreirali su najekološkiju tenisicu na svijetu, a sada su u crowdfunding kampanji skupili već 270.000 eura

Sastav njihove tenisice sliči na recept za salatu jer u njima ima i kukuruza i eukaliptusa

Po sastavu njihove tenisice jednim dijelom izgledaju kao recept za jelo, najbolji način za njihovo održavanje je usisavanje usisavačem, a ako netko pita jesu li izdržljive, jedan od braće, Domagoj odgovorit će: "Ako nogu zamotate u lišće banane, to ne može biti najekološkija obuća, ali koliko bi vam lišća trebalo u jednom danu? Zato ekološki znači i izdržljivo".

Upoznajte Domagoja koji je s bratom Hrvojem Boljarom lansirao najekološkije tenisice na svijetu jer za njihovu proizvodnju koriste prirodne materijale i to kukuruz, konoplju, vunu, pluto, celulozu, kenaf, eukaliptus, pamuk, reciklirane jutene vreće te prirodnu gumu od kaučuka. Jedino konac i ljepilo su sintetički, no rade na tome da i taj problem riješe.

Braća Boljar iz Duga Rese prije šest godina počeli su razvijati svoj brand tenisica MIRET i lansirali ih na tržište prije dvije godine. Za svoj projekt podobivali su cijeli niz europskih i svjetskih nagrada, a posljednje dvije pandemijske godine imaju toliko eksploziju narudžbi da su nedavno lansirali crowdinvesting kampanju preko Funderbeama s kojom žele prikupiti novce za širenje proizvodnje i rast.

„U samo tjedan dana prikupili smo 270.000 eura, a cilj nam je 560.000 eura. Kampanja traje do 21. prosinca, ali se nadamo da ćemo željeni iznos prikupiti i prije“, govori Domagoj koji ne skriva uzbuđenje. Kaže, s crowdinvesting kampanjom krenuli su jer u srži njihova posla nije samo ekologija, nego i zajednica. Sada, kaže, daju priliku zajednici da bude dio njihova rasta.

„Želimo prijeći na sljedeću razinu rasta i u to uključiti zajednicu, naše kupce, podržavatelje, prijatelje. Kampanja je otvorena za sve i svatko može postati dioničar MIRET-a s minimalno uloženih 250 eura", govori Domagoj.

No tko želi investirati u tvrtku koja proizvodi najekološkije tenisice na svijetu?

„Imamo jako puno ulagača iz Hrvatske, ostatka EU, Turske, Indije... ma od svuda dolaze!", kaže naš sugovornik.

No otkud ideja o tako radikalnom pristupu ekologiji i kreiranju gotovo za prirodu neškodljivih tenisica. Sjećate se – na njima je sve prirodno, osim malo konca i ljepila.

„S bratom sam radio u tvornici obuće svog pokojnog oca. Hrvoje je počeo raditi nakon fakulteta na razvoju obuće. Sjećam se trenutka kad je imao prosvjetljenje i rekao: 'Mi radimo smeće, mi radimo problem!'. Nisam znao zašto govori da radimo smeće jer sam znao da radimo kvalitetno, surađivali smo i s poznatim europskim brendovima. Ali on se referirao na to da je obućarska industrija strašni zagađivač i da smo na to slijepi i mi i kupci i industrija. Nismo razmišljali o ekologiji“, prepričava Domagoj kako je sve krenulo.

To je bilo vrijeme kada nitko nije govorio o problemima kao što su mikroplastika, nije postojao ni pojam održive mode. Vrijeme za njegovu ideju tada nije bilo zrelo, ali Hrvoje je bio uporan i odlučio je redefinirati obuću tako da ona bude kompatibilna s prirodom. I uspio je.

„Njegov je pristup bio radikalan. Sigurno nije bio jedini na svijetu s ovom idejom, ali je on postao specifičan po tome što je htio zamijeniti baš sve materijale na tenisici ekološkim i prirodnim materijalima. Dugo je trebalo da nađemo proizvođače materijala koji su nama kao maloj tvrtki htjeli dati priliku, prilagoditi pritom svoje materijale našem problemu. Morali smo razbijati mnoga vrta, pa je bilo i toga da su pojedini proizvođači bili netransparentni u tvrdnjama da njihovi proizvodi imaju ekološka svojstva. Ekologija u marketingu se često koristi neiskreno i netočno“, okvira koliko je bilo složeno sve postaviti na prave noge.

A kad se pogleda popis materijala od koji su napravljene njihove tenisice, zaista se nameće pitanje jesu li tenisice izdržljive. Domagoj odmahuje uvjeravajući da je njihova obuća ne samo izdržljiva, udobna i ultimativno ekološka nego i otkriva kako se najbolje održava.

„Najbolji način čišćenja je usisavanje“, nasmijao nas je Domagoj.

„Materijal je od vune i ona je tretirana ekološkim i prirodnim sredstvima za vodootpornost. Tako da tenisica odbija vodu i prašinu. No vuna sama po sebi ima ta svojstva pa je najbolji način čišćenja jednostavno usisavanje“, pojašnjava Domagoj.

Kad spominjemo njihov radikalni pristup prema ekološkom, treba reći i da braća Boljar paze i na ambalažu, da je ima što manje, tako je kutija za cipele ujedno i kutija za slanje tenisica kupcima, na pakiranju nema selotejpa niti plastike, a za slanje pošiljke odabiru kurirsku službu koja je ima CO2 neutralnu dostavu.

Braća Boljar paze na sve do u detalja pa i boju koju koriste u promo materijalu biraju po načelu neškodljivog i ekološkog.

Za radoznale potrošače evo i još nekoliko detalja – svake godine MIRET izbacuje modele u paleti od nekoliko različitih boja, imaju dva osnovna modela i to niske i visoke tenisice. Kako ne bi ničiju nogu 'zakidali', imaju raspon brojeva od 34 do 49, aod iduće godine planiraju i dječju obuću te cijelu paletu novih modela tenisica. Cijena? Od 119 do 139 eura.