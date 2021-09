HDZ-ovac sam dao otkaz u gradskoj tvrtki! Da, doživjeli smo i to, bivši direktor Radio Karlovca Matija Perković otišao i postao direktor Trenda

Postoji fama o javnom sektoru i nekakvoj sigurnosti unutar javnog sektora, mislim da su ta vemena prošla i da svi koji žele raditi se ne moraju bojati privatnog sektora, kaže nam Perković.

Matija Perković, bivši direktor Hrvatskog radio Karlovca i HDZ-ova uzdanica koji ga je i promovirao na ovu poziciju dao je otkaz u gradskoj tvrtki. Od ponedjeljka je, naime, direktor drugog medija, Trend radija i TV Trenda koji je u privatnom vlasništvu, onog karlovačkog industrijalca, suvlasnika tvornice oružja Marka Vukovića.

Uobičajen bi to bio transfer u medijskom svijetu, ali nije baš uobičajeno da netko iz tvrtke u vlasništvu Grada, za koje obično mislimo da znače sigurnu plaću i ne baš previše posla, odluči otići u privatnu. A da je baš to napravio, Perković je potvrdio u razgovoru za KAportal, pojasnivši da je 31. kolovoza sporazumno prekinuo radni odnos u HRK-u i 1. rujna krenuo u novi životni izazov, na mjesto direktora Trend televizije i radija, odnosno, tvrtki KA-vision i Radija 047.

- Nije odluka bila jednostavna, nije bila lagana, nije bila ni preko noći. Ja sam ponudu na stol dobio prije nekoliko mjeseci i puno faktora je odlučilo da ju prihvatim. Postoji fama o javnom sektoru i nekakvoj sigurnosti unutar javnog sektora, mislim da su ta vemena prošla i da svi koji žele raditi se ne moraju bojati privatnog sektora. O uvjetima je bespredmetno razgovarati, mislim da se uvjeti u javnom i privatnom ne mogu ni uspoređivati, privatni sektor pretekao je javni odavno i mislim da se mladi ljudi puno više mogu ostvariti u privatnom sektoru nego javnom. Javni će iz godine u godinu imati sve više problema ukoliko se mnoge stvari ne promijene.

Razloga za odlazak s Radio Karlovca, priča, je puno i bilo bi ih kontraproduktivno uopće spominjati.

- 'Ajmo se zadržati na tome da su čisto privatne prirode. U jednom se trenutku čovjek zasiti politike, javnog sektora, kojekakvih odnosa i jednostavno, obzirom na moja iskustva u privatnom sektoru – prije HRK bio sam u njemu, bio sam privatni poduzetnik – mislim da se čovjek u ovom trenutku puno više poslovno može ostvariti u privatnom sektoru.

Spomenuli ste politiku...

- Od 18. godine sam u politici, kroz ovaj ili onaj način. Politika nije posao, to je poziv, to ili voliš ili ne voliš. Mislim, i uvijek sam to pričao, da mladi ne smiju bježati od politike, dapače, moraju biti njen dio jer jedino na taj način mogu mijenjati neke stvari. Imam dvoje klinaca i želim da oni žive i rade u ovom gradu. S 18 godina ne znaš što je politika, a kako starim, mislim da su mi klinci najveći motiv zašto se baviti politikom, zašto sam se bavio i zašto ću se baviti politikom i dalje.

Što znači "baviti se politikom": biti aktivan član HDZ-a, "pucati" na neku dužnost u stranci ili?

- Imam 36 godina i ne znam kud će me život odvesti, samo neka smo svi živi i zdravi. Da mi je netko s mojih 18 pričao da ću biti gradski vijećnik, predsjednik Mladeži ili kasnije direktor gradske tvrtke pa sad ovo, ne bih vjerovao. Ne znam što nosi sutra; ostajem aktivan član HDZ-a i vrlo vjerojatno ću se aktivno nastaviti baviti politikom u svoje slobodno vrijeme.

Koliko je politika pomogla da dođe do promjena na HRK-u – od preseljenja i nove opreme nadalje - dok ste Vi bili direktor?

- HRK mi je, doslovce, bio poslovna i životna škola. Kad sam dolazio na tu funkciju, bilo je puno skeptika pa i samog me bilo strah jer ulaziš u nešto o čemu ne znaš puno, ali radom, trudom, htijenjem dolaziš do nečega, učiš se cijeli život. S druge strane, jedan čovjek ne može napraviti ništa, tamo je postojalasuper ekipa, spoj mladosti i iskustva, kreative i mislim da smo u 4 godine stvarno puno napravili, od medija koji je, usudio bih se reći, bio neprepoznatljiv došli smo do toga da ljudi o nama pričaju, neki pozitivno, neki negativno, ali i ovo negativno je neizbježno. Sam rebranding medija u portfelju tvrtke, nagrade strukovnih organizacija, koje nemaju veze s Karlovcem ili županijom, nego su nacionalne razine prepoznale su rad te ekipe u toj tvrtki. A politika je dio HRK jer je politika, praktično, u 100-postotnom vlasništvu, tako da je jako puno pomogla u samom preseljenju i ogromne zasluge i veliko hvala gradonačelniku Damiru Mandiću koji je dao sve od sebe da nam bude maksimalni support; omjer financiranja preseljenja u odnosu 50:50 ili 60:40 posto. U vrlo kratkom vremena došli smo do toga da smo značajna sredstva uložili u preseljenje, novu opremu, medije, bez kredita

Žalite li zbog nečega što ste namjeravali napraviti, a niste uspjeli?

- Ima puno toga što sam želio napraviti, bilo je planova i za naredne 4 godine, razviti neke djelatnosti koje u ovom trenutku nisu dio HRK... žao mi je što nije prepoznat dosadašnji razvoj tvrtke i samim time moje sudjelovanje u istom, ali nadam se kako će nova direktorica s ekipom, kojoj se zahvaljujem na odličnoj suradnji, postići barem jednake ili i bolje rezultate i od srca joj želim uspjeh. Neke stvari sam mogao napraviti, neke nisam, ali mislim da smo napravili puno dobrih.

Što želite napraviti na Trendu?

- Novi medij je novi životni izazov, puno veće mogućnosti i tehničke i financijske, ali i kadrovske; sve što nisam mogao ili nisam uspio napraviti na prethodnoj funkciji. Motiviran sam da ovo bude prvi gradski medij, naslušaniji gradski radio, prvo gradski, a onda ćemo ići prema županiji i najgledanija županijska televizija. Ponavljam, jedan čovjek ne znači puno, ali kadrovska, financijska politika i puno otvorenije ruke nekako su preduvjet da čovjek vjeruje da može napraviti puno. Obzirom na iskustvo ljudi koji ovdje rade i možda kvalitetnim pojačanjima sa strane, u vrlo kratkom periodu možemo napraviti vidljiv pomak i dovesti do toga ljudi pričaju pozitivno o brendu Trenda. Stvarno vjerujem da se tu da napraviti puno.