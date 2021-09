U karlovačkoj Općoj bolnici smijenjeni šefovi odjela s najvišim stručnim referencama - velik dio osoblja zatečen ovom odlukom: Politika u ovakvoj ustanovi ne smije biti ispred struke!

Struka bi ipak trebala biti ispred svega i to je jedini način da bolnica prosperira i u budućnosti dođe na viši referentni nivo, na regionalnu ili nastavnu bolnicu.

Nastavlja se kadroviranje s političkim konotacijama u Općoj bolnici Karlovac, a nakon što je prije godinu dana jedan HDZ-ovac zamijenio drugog na mjestu ravnatelja (Nikša Antica je došao nakon Ervina Jančića), sad su krenule i smjene šefova odjela.

Kako doznajemo, prošlog je tjedna na iznenađenje mnogih u bolnici Antica smijenio šefove dva najveća odjela, onih za unutarnje bolesti i kirurgije. Tako su karlovački liječnici poznati po stručnosti i iskustvu Davor Horvat i Želimir Korać zamijenjeni mlađim kolegama, Ivanom Kovačić, odnosno Draženom Tufekovićem. Horvat i Korać su prije godinu dana prvo razriješeni s mjesta šefova odjela s četverogodišnjim mandatom, izborenim nakon javnog natječaja s više kandidata, a da bi bili postavljeni za vršitelje dužnosti. No to je očito bio samo način da se definitivno lakše izvede konačna smjena.

Politika ispred struke?

Sada je ova odluka iznenadila sve u bolnici, posebno jer smijenjeni šefovi nisu imali iza sebe nikakvih problema i afera u radu, a njihove su stručne i znanstvene reference najviše među svim djelatnicima karlovačke bolnice, od docenture, primarijata i doktorata znanosti, te su obojica cijenjeni u stručnim i akademskim krugovima. Tim više jer su sad već bivši šefovi od ravnatelja dobili tek obavijest o smjeni, bez razgovora i obrazloženja za ovaj potez.

Za komentar cijele situacije zamolili smo ravnatelja Anticu no odgovor na upit poslan u četvrtak još nismo dobili.

Kako doznajemo iz bolničkih krugova, ova je odluka dodatno zbunila i revoltirala djelatnike bolnice pa nam jedan od njih kaže da je evidentno da je umjesto kriterija struke, politika duboko zagrebla u odnose unutar bolnice, a ne samo što se tiče Ravnateljstva. Kakva se poruka šalje u trenutku borbe s pandemijom i kroničnim nedostatkom stručnog osoblja i kako će se to odraziti na rad bolnice sada može tek pretpostaviti, no ne može biti dobro.

Politički moćnici

KAportal je, podsjetimo, u srpnju prošle godine pisao o tome kako Upravno vijeće nije dalo novi mandat ravnatelju Ervinu Jančiću, a smjena je Jančića, ali i mnoge njegove kolege itekako iznenadila jer je došla uslijed pandemije koronavirusa. Kao ravnatelj bio je vrlo eksponirana osoba u Stožeru civilne zaštite i pohvaljivan jer je odlično organizirao rad bolnice u pandemijskim uvjetima, spriječen je prodor virusa među osoblje i uspješno uspostavljena trijaža. No politika ga je na mjesto ravnatelja dovela, a isto tako ga je i maknula.

Jančić je smijenjen zbog financijskih pokazatelja, no u nemilost "svog" HDZ-a je došao jer nije želio bezpogovorno provoditi odluke političkih moćnika iz stranačke organizacije - županijskog HDZ-a.

Korak unazad?

Oni koji su proteklih godina mukotrpno radili na uspješnoj suradnji karlovačke bolnice s Medicinskim fakultetom u Rijeci sad strahuju da je i ona ovim odlukama došla u pitanje. Naime, četiri od pet sveučilišnih docenata OB Karlovac (Horvat, Korać, Lucijanić, Jančić) sad su praktički na dnu ustroja svojih odjela, izuzev doc. dr. Lončarić Katušin koja obnaša i funkciju zamjenika ravnatelja i šefa Odjela za anesteziju.