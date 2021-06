Prva generacija maturanata Tehničke škole obilježila 55. godišnjicu mature - sve zabilježili u vrijednoj publikaciji "Metalci staroga kova"

Na 116 stranica, sa 183 imena, 57 fotografija, 8 faksimila i 5 nacrta sadrži 17+1 izrazito maštovite, međusobno vrlo različite ali i slične priče aktera knjige.

"Metalci staroga kova" naziv je brošure koja je predstavljena povodom 55 obljetnice prve generacije maturanata Tehničke strojarske škole u Karlovcu.

Nekadašnji školski kolege, a tijekom desetljeća i dobri prijatelji okupili su se u tvornici - pogonu karlovačkog Kontala u Poslovnom parku u Logorištu, tvrtke koju su pokrenuli i vode trojica nekadašnjih maturanata iz ove generacije. Većina od ukupno 17 strojara iz te prve generacije danas su bili na druženju u Kontalu, a zanimljivo, svi su još živi kao i njihov razrednik 92-godišnji profesor Milan Murgić. Razrednik je zaslužio velik pljesak, a okupljenim novinarima je samo rekao kako je to bila sjajna generacija, dobrih učenika i kasnije uspješnih ljudi u svojoj struci. On je ponosan što ih je izveo na taj put, a oni mu to itekako vraćaju. Nikad nije propustio niti jednu godišnjicu mature, pa ni ovo druženje, a njemu je i posvećena ova vrijedna publikacija koju je uredio nikad umorni karlovački novinar Marijan Bakić.

- Zamislite nas 17 u Karlovcu prije 55 godine, te za nas već prilično davne 1966. godine, bili smo puni samopouzdanja, napustili smo školske klupe i krenuli u samostalan život, rekao je Zdravko Mihalić. Maturant Tehničke škole postao je uspješan poduzetnik te začetnik Kontala, danas renomirane tvrtke u metalskoj branši orijentiranoj na izvoz. Kontal je i pokrovitelj brošure, pa je Mihalić i svoje kolege i goste proveo kroz pogon i upoznao ih s proizvodnim procesima.

Emotivan govor imao je drugi partner, također maturant generacije '66. Želimir Bakšić osvrnuo se na godine i godine rada i druženja, pa i kako je nastala brošura. Ideja je, rekao je Bakšić, stigla od Mije Željkovića, a u njezinoj izradi sudjelovali su svi, a sve je to uredio i složio Marijan Bakić.

Stotine anegdota, priča i zanimljivosti obilježile su živote ovih ljudi, danas uglavnom Umirovljenika. Na 116 stranica, sa 183 imena, 57 fotografija, 8 faksimila i 5 nacrta sadrži 17+1 izrazito maštovite, međusobno vrlo različite ali i slične priče aktera knjige. Uz Bakića kao urednika i Kontala d.o.o. kao pokrovitelja, tekstove je lektorirala Anita Klarić a grafički prijelom i tisak odradila Tiskara Pećarić-Radočaj.

Brošura obiluje vrlo zgodnim i interesantnim prilozima, „štiklecima“ iz privatnog života: pčelara, gljivara, sakupljača starih satova, oca proslavljene taekvondašice, vicmahera koji sve zna, gastarbajtera, poznatog roletara iz Mrzloga Polja, jedinoga pravoga strijelca među maturantima, bivšeg rukometnog djelatnika sa Švarče, ribolovca na moru, Karlovčanina iz Zvijezde s drvenoga placa, nesuđenog biciklističkog prvaka sa Stativa, gitarista splitskoga Leptira.

- Vjerujemo da će biti vrijedno štivo ne samo za slavljenike i druge majstore strojare, nego i za mnoge Karlovčane koji žele nešto doznati o povijesti Tehničke strojarske škole, njezinim nastavnicima i učenicima. Konačno, svaka je takva brošura i svojevrsni doprinos publicistici našega grada, stoji u predgovoru urednika Marijana Bakića.