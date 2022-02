Podsjeća da je ministar Butković izričito izjavljivao da će obilaznica biti gotova do srpnja 2022. godine pa je to i ponovio u studenom prošle godine kad je bio u Karlovcu. Turanjčane sad zanima i ne razumiju što se to dogodilo u protekla dva mjeseca?

Turanjčani su ogorčeni novim informacijama iz Hrvatskih cesta a o kojem je izvijestio KAportal. Odnosi se na novi rok za završetak obilaznice Turnja, a koji je prolongiran za šest mjeseci. Više o tome možete pročitati ovdje.

- Jako smo razočarani i ogorčeni na ponovna lažna obećanja. Ne razumijemo razloge produženja roka, govore o pandemiji i imovinsko - pravnim odnosima, zanima nas kakve to veze ima s radovima, kazala je za KAportal Nataša Lemić, jedna od predvodnica Inicijative koja život znači a koja je građanskim buntom pokrenula projekt koji je započeo pa gotovo 15 godina iz nepoznatih razloga bio na čekanju.

- Na zadnjem sastanku održanom prije početka radova jasno smo pitali hoće li pandemija utjecati na radove, rekli su ne. Jesu li riješeni imovinsko - pravni odnosi, reki su da neki nisu ali da će se rješavati u hodi i da neće utjedcati na radove. Kada je isti izvođač (DIP Pionir op. a.) počeo raditi na projektu Aglomeracije pitali smo hoće li to utjecati na radove na obilaznici, pa su nam rekli da neće, kaže nam Lemić.

- Razumijemo odgodu od mjesec dana radi nekih završetaka ali produženje od pet do šest mjeseci ne. Po toj logici se mogu rokovi i dalje produživati unedogled, a svi znamo da su se takve stvari događale u Hrvatskoj. Koliko je samo most godinama stajao bez pristupnih cesta i gledali smo ga kako propada, kaže nam Lemić te dodaje kako će građani iznistirati na sastanku s predstavnicima Hrvatskim cestama, izvođačem radova i ministrom Butkovićem, da im se točno objasni što se događa.

- Što se nas tiče spremni smo na prosvjede i ponovne šetnje, već u travnju na početku sezone. Da se podsjetimo kako je bilo i najavimo kako će biti u srpnju i kolovozu svaki vikend petkom i nedjeljom, kažu nam u Inicijativi.