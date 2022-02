Stanari ulice u Grabriku ostali šokirani kad su susjedi s "petice" rezervirali parkirna mjesta oko zgrade! Pitaju je li to legitimno, pogledajte što kažu u gradskoj upravi

ŠTO SE DOGODILO? Turanjčani razočarani novim rokom za završetak obilaznice i ne vjeruju u navedene razloge: Idemo u nove prosvjede, tražit ćemo sastanak s ministrom

Podsjeća da je ministar Butković izričito izjavljivao da će obilaznica biti gotova do srpnja 2022. godine pa je to i ponovio u studenom prošle godine kad je bio u Karlovcu. Turanjčane sad zanima i ne razumiju što se to dogodilo u protekla dva mjeseca?